Pelosi acusa de abuso a poder a Trump por caso Roger Stone

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, acusó al presidente Donald Trump de “abuso de poder” por sus críticas a la condena pedida para su exasesor Roger Stone, declarado culpable de siete cargos por su implicación en la llamada trama rusa.

“Esto supone un abuso de poder en el que el presidente está tratando otra vez manipular la aplicación de la legislación federal para su beneficio político. El presidente es lo que es: cree que está por encima de la ley y no tiene respeto por las reglas”, dijo Pelosi este jueves en su rueda de prensa semanal.

La demócrata lamentó además, que los republicanos no “alcen la voz” contra la “aberración” que representa esta supuesta interferencia por parte del presidente en decisiones judiciales.

Pelosi reaccionaba así después de que el martes cuatro fiscales que llevaban el caso contra Stone presentaran su renuncia tras las críticas de Trump a la pena que habían pedido contra el exasesor y de que el Departamento de Justicia recomendara rebajarla.

La renuncia de los fiscales llegó horas después de que el presidente calificara de “horrible y muy injusto” el plan que tenían de pedir entre siete y nueve años de cárcel para Stone, que fue un estrecho colaborador suyo al inicio de su campaña electoral en 2015.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020