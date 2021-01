Joe Biden nomina a Merrick B. Garland como fiscal General de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció al juez Merrick B. Garland como fiscal General del país, de quien dijo encarna a la “honorabilidad, la integridad y la honestidad” que se necesita para reformar la justicia en el país.

No trabajarás para mí. No eres el abogado del presidente ni de la vicepresidenta. Tu lealtad no es para mí, es para la ley, a la Constitución, al pueblo de esta nación, para garantizar la justicia”, aseguró.