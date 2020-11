Joe Biden gana Nueva York que entrega 29 votos electorales; sigue manteniendo ventaja sobre Trump: CNN

La cadena CNN proyectó que el candidato demócrata Joe Biden ganó en Nueva York, que entrega 29 votos electorales.

Con estos nuevos estados Biden mantiene su ventaja sobre Trump en el recuento con 117 compromisarios en el Colegio Electoral frente a 89 en su objetivo de llegar a los 270 necesarios para declarar un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En tanto, Donald Trump y Joe Biden, están virtualmente empatados con el 86 por ciento de los centros electorales ya contabilizados en Florida, un estado que el republicano necesita ganar si quiere tener claras opciones de repetir mandato.

Trump tiene el 49.8 por ciento de los votos, o cinco millones 17 mil 813 de sufragios, mientras que Biden se hace hasta ahora con cuatro millones 952 mil 187 votos o el 49.2 por ciento, según datos de la cadena MSNBC.

La izquierda demócrata de Nueva York, encabezada por la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, espera dejar huella en las elecciones de este martes en Estados Unidos y reforzar su presencia en el Congreso federal y estatal para poder impulsar sus políticas sociales, como la salud universal y la transición ecológica de la economía.

Las cuatro irrumpieron recientemente en la plaza política estadounidense y se convirtieron en uno de los principales blancos de las críticas del presidente, Donald Trump, que las acusa, entre otras cosas, de querer convertir Estados Unidos en una nueva Venezuela.

A pesar de su entusiasmo, la congresista de origen puertorriqueño reconoció que la presencia de candidatos progresistas en la Asamblea Legislativa todavía no es suficiente.

“Nunca es suficiente, no estaremos satisfechos hasta que no solo el Partido Demócrata, sino todo el gobierno, esté luchando par garantizar el derecho de la gente a una atención medica, a dignidad y a lograr un proceso justo hacia la ciudadanía. Eso es lo que es importante, y por eso no es suficiente y seguiremos adelante”, sostuvo.