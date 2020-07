Estados Unidos respondió sobre operativo ‘Rápido y Furioso’ a México

El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, señaló que la respuesta se hizo un día antes de la visita de López Obrador a Washington D.C.

Christopher Landau, embajador de México en los Estados Unidos, aseveró que el gobierno de su país contestó el lunes pasado a la nota diplomática enviada por el Gobierno de México acerca del operativo Rápido y Furioso.

Durante el primer acto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington D.C., Landau informó de lo anterior a la periodista Dolia Estévez, aunque no ahondó mucho en el tema.

“Se contestó y hay, la respuesta está dentro de la respuesta, ‘speaks for it self (Habla por sí misma)“, declaró el embajador de los Estados Unidos en México.

¿Qué dirá la respuesta sobre el operativo "Rápido y Furioso"? 🤔 El gobierno de México envió una nota diplomática el departamento de Estado de EE.UU, respecto al operativo. Hoy el embajador Christopher Landau, informó que el lunes se entregó la respuesta.pic.twitter.com/6WnVTZj07J — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 8, 2020

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una declaración formal informando sobre la respuesta de la administración estadounidense sobre este tema.

Con información de López-Dóriga Digital