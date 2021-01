EnVivo Jennifer Lopez canta en investidura de Joe Biden

Kamala Harris juró como vicepresidenta de Estados Unidos en una ceremonia cerrada al público, realizada en el Capitolio, por la pandemia de COVID-19.

Para su juramento, Harris tuvo la ayuda de la jueza Sonia Sotomayor, primera magistrada hispana del Tribunal Supremo de EE.UU.

Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta y de origen afroamericano, colocó su mano encima de dos Biblias: la primera perteneciente a una amiga de su familia, Regina Shelton, y la segunda del fallecido juez Thurgood Marshall.

La cantante Lady Gaga fue la encargada de abrir la Ceremonia de Investidura de Joe Biden al entonar el Himno Nacional.

Previamente en redes sociales, ‘Gaga‘ adelantó que cantaría al corazón de todas las personas que viven en EE.UU.

“Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y apasionarnos por un futuro en el que trabajemos juntos con amor”, publicó en Twitter.

