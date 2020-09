En primer debate presidencial Trump insiste en posibilidad de fraude electoral; Biden asegura que confiará en resultado de elecciones

Se realiza en Cleveland, Ohio, el primero de tres debates entre Donald Trump y Joe Biden por la Presidencia de Estados Unidos

Este martes se realiza en Cleveland, Ohio, el primero de tres debates entre Donald Trump y Joe Biden por la Presidencia de Estados Unidos. Las elecciones se realizarán en noviembre.

Suprema Corte

El primer tema que se trató durante el debate presidencial fue el reemplazo de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte de Estados Unidos.

El presidente Trump, que nominó a Amy Coney Barrett para cubrir la vacante, aseguró que al haber ganado las elecciones, su Administración tiene la facultad de proponer a una persona para dicha vacante.

Joe Biden, por su parte, argumentó que el pueblo de Estados Unidos tiene el derecho de opinar, por lo que es necesario esperar el resultado de las elecciones en Estados Unidos para elegir a la nueva magistrada del Tribunal Supremo.

Además, el exvicepresidente argumentó que propuso a Barrett para quitar la ley de salud asequible.

Pandemia de COVID-19

Sobre la pandemia de COVID-19, el presidente Donald Trump aseguró que si Joe Biden estuviera en la Presidencia de Estados Unido, “millones de personas habrían muerto”.

Si te hubiéramos oído (a Biden), el país habría quedado abierto, millones habrían muerto. Sabemos que esto es culpa de China”, comentó Trump.

El presidente aseguró que ha hecho “una labor fenomenal”; sin embargo, el problema es “la prensa mentirosa que cubre mal. Pero ya me acostumbré y no me importa”.

Joe Biden arguyó que en Estados Unidos podrían morir otras 200 mil personas hasta el fin de año. Manifestó además que las afirmaciones de Trump sobre la vacuna contra el COVID-19 son poco confiables, pues los científicos aseguran que no se tendrá la vacuna hasta el año siguiente.

Pago de impuestos

Joe Biden exigió al presidente Donald Trump que revele los impuestos que ha pagado en los últimos años, luego de que se revelara que el magnate no pagó Impuesto Sobre la Renta en 10 de los 15 años antes de la elección de 2016.

En respuesta, el republicano aseguró que ha pagado millones de dólares a lo largo de su vida en impuestos. Manifestó además que presentará sus impuestos “cuando sea el momento”.

Además, mencionó al hijo del exvicepresidente estadounidense y el posible conflicto de interés en el sector energético. El demócrata respondió que Hunter Bidenn no hizo nada malo, y que ya se ha demostrado que todas las afirmaciones al respecto son falsas.

Violencia racial y justicia

El candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, acusó la actuación del presidente Trump ante las recientes olas de protestas generadas tras la muerte del afroamericano George Floyd.

En respuesta, Donald Trump recordó que en 1994 el exvicepresidente participó en la firma de una ley contra el crimen violento, con la que se trató a los afroamericanos como “una comunidad delincuente”.

El mandatario aseguró que su respuesta ante las manifestaciones ha sido correcta y que está del lado de la ley y el orden. “Lo que está pasando es que los demócratas no quieren ley y orden”.

Cambio climático

Donald Trump aseguró que con su política climática la población y los empresarios están satisfechos y atribuyó los incendios en bosques al descuido que han tenido las autoridades sobre los árboles.

Si cuidaran bien de sus bosques, esto no pasaría, algo que no hacen en California. No entiendo que cada año pierdan cientos de miles de hectáreas de bosque”, aseguró.

El presidente estadounidense aseguró que su plan es plantar millones de árboles en los bosques de Estados Unidos, además de reducir el costo de los automóviles nuevos para que haya menos contaminación.

El exvicepresidente Joe Biden propuso por su parte un “Green New Deal”, mismo que se pagará solo conforme se vaya implementando.

Aseguró que con su Administración se pasará a energías renovables. “Vamos a crear una economía que nos dará la capacidad de llegar al cero neto para 2035, creando empleos con buen suelto y estructura verde”.

Elecciones y fraude electoral

Donald Trump reiteró que la votación por correo en Estados Unidos abre la posibilidad para que ocurra un fraude electoral. Aseguró que el envío de las boletas para votar por correo ha sido desordenada.

El exvicepresidente Joe Biden respondió que aceptará el resultado de las elecciones en Estados Unidos y manifestó su confianza en la votación por correo.

