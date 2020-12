Al menos 16 muertos por explosiones en aeropuerto de Yemen

Al menos 16 personas murieron y medio centenar resultaron heridas a causa de tres explosiones en el aeropuerto de la ciudad de Aden, en el sur del Yemen, que se registraron este miércoles a la llegada del nuevo Gobierno en el que participan también los separatistas sureños.

@M_N_Albukhaiti, a senior member of #Yemen‘s #Ansarallah movement’s political office, reacted to the allegations by the resigned #Yemeni government, saying that the explosion at the #Aden’s International Airport is not linked to the movement pic.twitter.com/9QIYUE1ggu

— Tehran Times (@TehranTimes79) December 30, 2020