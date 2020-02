‘Joker’, Óscar a Mejor banda sonora

El Dolby Theater de Los Ángeles recibe este domingo la gala de los Óscar en su edición 92.

Se trata de la segunda ocasión en la que los premios no tienen un presentador, sino que una avalancha de estrellas entregará las estatuillas.

El duelo por el Óscar a mejor película entre Martin Scorsese con ‘The Irishman’ y Quentin Tarantino con ‘Once Upon a Time in Hollywood’, se avecina pero en el camino se han colado dos cintas que ahora mismo se postulan como favoritas: ‘1917’ y ‘Parasite’.

En un año absolutamente extraordinario en la gran pantalla, otras cinco películas de gran nivel competirán: ‘Marriage Story’, ‘Joker’, ‘Little Women’, ‘Jojo Rabbit’ y ‘Ford v Ferrari’.

En tanto, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Sam Mendes, Todd Philips y Bong Joon-ho son los candidatos a la estatuilla al Mejor director; todos ellos cuentan con, al menos, una obra icónica para el séptimo arte, aunque la alegría por el talento que reunió el apartado este año pronto derivó en decepción: de nuevo ninguna mujer aspira en la categoría.

El premio a la Mejor banda sonora se lo llevó Hildur Gudnadóttir por ‘Joker’.

‘Parasite‘ se llevó el Óscar a Mejor película extranjera.

Mejor maquillaje lo obtuvieron Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por ‘Bombshell‘.

El Óscar a Mejores efectos visuales fue para ‘1917‘.



Mejor montaje lo ganó Michael McCusker y Andrew Buckland por ‘Ford v Ferrari’.

Roger Deakins obtuvo el Óscar a Mejor fotografía por ‘1917’.

Mejor mezcla de sonido lo obtuvo ‘1917‘.



El Óscar a Mejor edición de sonido se lo llevó ‘Ford v Ferrari’.

Laura Dern obtuvo el Óscar como Mejor actriz de reparto por ‘Marriage Story’

Mejor cortometraje documental fue para ‘Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)‘.



‘American factory‘ obtuvo el Óscar como Mejor documental.

Mejor diseño de vestuario lo obtuvo ‘Little Women’.

El Óscar a Mejor diseño de producción fue para ‘Once Upon a Time…in Hollywood’.

Como Mejor corto de ficción fue seleccionado ‘The Neighbors Window’

El Óscar a Mejor guión adaptado se lo llevó ‘Jojo Rabbit’

Mejor guión original fue para Bong Joon-Ho por ‘Parasite‘.

El Óscar a Mejor corto animado lo obtuvo ‘Hair Love‘

‘Toy Story 4’ obtuvo el Óscar a Mejor película animada.

Brad Pitt obtuvo el Óscar como Mejor actor de reparto por ‘Once Upon a Time…in Hollywood’.

La ceremonia abrió con un musical a cargo de Janelle Monáe y Billy Porter.

Los primeros presentadores fueron Steve Martin y Chris Rock, quienes se encargaron de inicia la noche recordando el error de Mejor Película.

Indina Menzel y Aurora, acompañadas de cantantes en diversas lenguas, incluyendo a la mexicana Carmen Sarahí, interpretaron ‘Into the Unknow’ de ‘Frozen 2’.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of “Into the Unknown.” #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020