“Tenemos que jugar en equipo para vencer al coronavirus”, expresa Hugo Sánchez

El mexicano Hugo Sánchez, quien ganó cinco trofeos Pichichi por ser el mejor goleador de la liga española, llamó este lunes a sus compatriotas a estar unidos para evitar el contagio del COVID-19 que registra 316 casos en el país.

Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia por sus actuaciones en España en las que marcó 234 goles, se sumó así a otras personalidades del fútbol que han llamado a los mexicanos a aislarse y seguir las recomendaciones sanitarias para huir de la pandemia.

Hace dos días el uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla, llamó a su equipo a fantasear con que el virus fue erradicado en vez de imaginar resultados favorables en partidos por celebrar en el Clausura 2020 en el que el equipo aparece en el noveno lugar.

Me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego; es tiempo de estar unidos no de viralizar por banalidades“, escribió Vikonis en su cuenta de Twitter al referirse a una publicación del Puebla en la que el equipo derrota con un gol del sudamericano a Cruz Azul, su próximo rival cuando se reanude en Clausura.