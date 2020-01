‘Pol’ Fernández deja Cruz Azul para irse a Boca Juniors

El argentino Guillermo 'Pol' Fernández abandonó México al no encontrar continuidad con Cruz Azul, para irse a Boca Juniors

El argentino Guillermo ‘Pol’ Fernández abandonó México en las últimas horas al no encontrar continuidad con Cruz Azul, con el que sumó solo cuatro juegos como titular en el Apertura 2019.

Fernández, resignado por la forma en que se da su salida, reconoció que esperaba jugar más tiempo en México, pero a cambio, manifestó tener la ilusión de triunfar en Boca Juniors, equipo al que se va en calidad de préstamo.

“Se llegó a un acuerdo entre Cruz Azul y Boca Juniors. Estoy ilusionado con este paso en mi carrera, ir a un equipo como Boca Juniors es un sueño y un privilegio como lo era Cruz Azul, vine a México con mucha ilusión, no jugué lo que quería. Las cosas de futbol son así, no hay que darle tantas vueltas”, dijo.

‘Pol’ Fernández, nacido en Santa Fe, Argentina, fue uno de los refuerzos llamativos de la Máquina de Cruz Azul el torneo anterior, sin embargo, no pudo afianzarse como titular por una lesión en el muslo derecho.

“No encontré continuidad. Cuando me empecé a sentirme bien, tuve una lesión que me dejó mes y medio fuera de las canchas, al estar recuperado, el torneo se estaba terminando. Pude tener minutos, pero no los que yo quería”, señaló.

Aseguró que regresar a Boca Juniors, equipo en el que debutó en el 2012, fue una decisión que no tomo solo.

“Pasó más por una determinación familiar, eso pesó mucho para que quisiéramos regresar a nuestro país. Sin embargo, me voy con un lindo recuerdo de México, donde encontré amigos; de Cruz Azul espero que puedan clasificar a la liguilla y hagan una buena temporada”, agregó.

Fernández fue contratado bajo la gestión en el banquillo de Cruz Azul por parte del portugués Pedro Caixinha. Al salir éste, la llegada del uruguayo Roberto Dante Siboldi le trajo nula actividad en el primer equipo al que en ocasiones tuvo que dejar para entrenar con las inferiores.

“Trabajamos de director técnico a jugador y viceversa, no hubo más relación, hablé lo justo y necesario con él. Cuando tomé la decisión de irme, Siboldi se enteró junto a la directiva a la que agradezco el gesto de buena voluntad para dejarme partir, se portaron bien conmigo al entender mi situación”, concluyó.

Con información de EFE